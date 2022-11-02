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Inews узнала о проверке помощников британских министров на связи с КНР

Inews: помощников британских министров проверят на связи с Россией и Китаем
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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Сотрудников канцелярий британских министров будут проверять на связи с «враждебными государственными субъектами», такими как Россия и Китай. Об этом 2 ноября сообщила газета Inews.

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Решение об этом принято на фоне усиления Лондоном своей защиты от шпионажа на самом высоком уровне.

Впервые в ходе проверки служб безопасности будут изучаться и возможные риски терроризма. Только после завершения проверки соискателям разрешат работать вместе с премьер-министром и министрами или получить доступ к секретным правительственным документам.

Правительство ужесточило свой подход к России и Китаю, и эти изменения подчеркивают опасения, что шпионы, работающие от имени этих государств, нацелены на подрыв деятельности министров, отмечается в публикации.

В настоящее время в Великобритании действуют пять уровней проверки безопасности для людей, работающих в правительстве или на секретных объектах: базовая проверка, проверка допуска, антитеррористическая проверка, проверка безопасности и расширенная проверка.

Вновь предлагаемая проверка является наиболее тщательной процедурой и позволяет людям получить доступ к совершенно секретным документам или заниматься вопросами национальной безопасности.

Антитеррористическая проверка дает лицам допуск к работе с общественными деятелями, такими как министры, которые подвергаются «особому риску террористических атак», а также получают доступ к «информации или материалам, которые, по оценке, представляют ценность для террористов». С 31 октября контртеррористическую проверку распространили на людей, работающих с общественными деятелями, которые также подвергаются риску со стороны «враждебно настроенных государственных субъектов».

«Это шаг в правильном направлении, который должен был быть сделан много лет назад, но я рад, что это правительство сейчас принимает меры», — прокомментировал нововведение член комитета по иностранным делам палаты общин, депутат-консерватор Боб Сили.

Решение принято после сообщений о взломе экс-премьера Великобритании Лиз Трасс, распространившихся в сети.

1 ноября стало известно, что бывший премьер-министр Великобритании могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену с тестом «всё сделано» сразу после того, как произошли теракты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом сообщил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком.

29 октября газета Daily Mail со ссылкой на источники сообщила, что российские хакеры якобы взломали мобильный телефон экс-премьера Великобритании Трасс летом 2022 года во время летней предвыборной гонки. Однако, как указал Дотком, сообщение, о котором идет речь, было обнаружено не во взломанном телефоне.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Трасс рассказать про утечки.

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