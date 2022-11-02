Свалку в Карелии рекультивируют за 108,2 млн рублей

В Карелии объявили открытый конкурс на рекультивацию свалки в Пудоже. Начальная стоимость контракта составляет 108,2 млн рублей.

По данным министерства природных ресурсов и экологии республики, участок загрязнен отходами производства и потребления. В частности, выявлены скопления древесного и строительного мусора. Об этом сообщает ИА «Карелinform». Объем отходов IV и V классов опасности оценивается в 80,3 тыс. кубометров.

Проектную документацию по рекультивации свалки разработала компания из Санкт-Петербурга. Работы будут проведены в пять этапов. Подрядчику предстоит выполнить комплекс восстановительных работ. Свалку необходимо ликвидировать в течение полугода. Также предстоит техническая рекультивация с устройством строительного городка. На биологическом этапе рабочие подготовят почву и выполнят посев многолетних трав. Все работы должны быть завершены до 1 сентября 2023 года.