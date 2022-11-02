В «Росэнергоатоме» сообщили о предстоящей ротации сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжают наблюдать за ситуацией на Запорожской АЭС (ЗАЭС), в ближайшее время ожидается их ротация. Об этом 2 ноября заявил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

Он отметил, что в настоящее время на станции находятся четыре представителя МАГАТЭ.

«МАГАТЭ вовлечено только в один процесс — этот процесс называется мониторингом состояния ядерной безопасности [на станции]. <...> В ближайшее время <...> предполагается их ротация <...>, взаимодействие [с ними] достаточно конструктивное, в доброжелательной обстановке происходит», — сообщил Карчаа в эфире Первого канала.

С начала сентября на электростанции находятся сотрудники МАГАТЭ. Они прибыли туда с миссией после обстрелов территории ЗАЭС украинскими войсками.

Президент России Владимир Путин заявлял, что обстрелы Запорожской атомной электростанции Украиной являются актом ядерного терроризма.

Во время личной встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в октябре Путин заявил о готовности Москвы обсуждать все вопросы, связанные с ЗАЭС.

В настоящее время Гросси продвигает идею защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, однако пока реализация этого предложения, по его словам, идет медленно.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал, что Москва поддерживает инициативу Гросси о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС, однако вопрос, «как всегда, в деталях».

ЗАЭС российские военные взяли под контроль в ходе спецоперации по защите Донбасса. Запорожская область вошла в состав Российской Федерации по итогам сентябрьского референдума.

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