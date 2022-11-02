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Kia объявила сроки запуска производства электрокаров в Европе

Kia планирует запуск производства электрокаров в Европе в 2025 году
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Фото: Kia
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Материнская компания Hyundai Motor Group выбрала сборочную площадку в Словакии для выпуска электромобилей Kia, которые начнут производить в 2025 году. Об этом 2 ноября сообщил портал Motor.

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Выпускать планируют компактные и среднеразмерные модели на электротяге, адаптированные под требования европейского рынка. Предприятие Kia Autoland Slovakia работает в Словакии с 2006 года и на сегодняшний день является одной из ключевых площадок южнокорейского концерна в Европе.

Завод рассчитан на выпуск 330 тыс. автомобилей в год. Пока там производятся модели Ceed, Exceed и кроссовер Sportage, включая гибридные модификации последнего.

Согласно стратегии Kia, к 2030 году линейка машин на электротяге разрастется до 14 моделей, включая пикапы.

Во второй половине 2023 года дебютирует большой вседорожник EV9, в 2024 году запустят компактный кроссовер, который пока не имеет собственного названия. Затем придет черед городского электрокроссовера для Индии и крупного вседорожника для европейского рынка, это произойдет в 2025 году. В 2027-м компания планирует запустить среднеразмерный седан и фастбек, а к концу десятилетия к ним добавятся два батарейных пикапа.

Пока марка представлена на европейском рынке тремя электромобилями: «зелеными» Soul и Niro, а также кроссовером EV6.

24 октября к российским дилерам Kia поступила финальная партия внедорожников Kia Mohave производства калининградского завода «Автотор». На внедорожники российской сборки распространяется полноценная гарантия от производителя, тогда как на новые машины, который сейчас ввозят в Россию по схеме параллельного импорта, распространяется только небольшая дилерская гарантия. Финальная серия машин российской сборки представлена в черном цвете и только топовых комплектаций Premium и Premium+. Стоимость варьируется от 7 млн до 9 млн рублей.

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