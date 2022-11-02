Овечкин сломал клюшку после поражения его клуба в матче НХЛ
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сломал свою клюшку и выкинул ее после поражения его хоккейного клуба в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра состоялась 2 ноября на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне (США).
Таким образом российский форвард «Вашингтона» отреагировал на проигрыш его команды клубу «Вегас Голден Найтс» со счетом 2:3. Уходя со льда, он выбросил поврежденный инвентарь в подтрибунное помещение, пишет «Спорт-Экпресс».
Для «Вашингтона» это поражение стало шестым в сезоне-2022/2023. Еще в пяти играх команда Овечкина, в которой также выступают россияне Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, одержала победу.
Таким образом, «Вашингтон» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ с 12 очками.
Накануне стало известно, что Овечкин забил в пустые ворота в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилл» (3:0), побив рекорд канадца Уэйна Гретцки (30 шайб) по этому показателю.
Александр Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с клубом он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.