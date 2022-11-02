Путин изложил президенту Индонезии подходы РФ по зерновой сделке

Президент России Владимир Путин изложил в ходе телефонного разговора с индонезийским коллегой Джоко Видодо принципиальные подходы Москвы по зерновой сделке. Об этом сообщили 2 ноября в пресс-службе Кремля.

«В контексте обеспечения глобальной продовольственной безопасности Владимир Путин изложил принципиальные российские подходы по реализации стамбульских пакетных договоренностей, касающихся вывоза украинского зерна из черноморских портов и разблокирования экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки», — говорится в сообщении.

Также президент РФ рассказал Видодо о сложившейся ситуации после использования Киевом морского гуманитарного коридора для атаки по кораблям Черноморского флота страны в Севастополе. Путин проинформировал президента Индонезии и о том, что, получив необходимые гарантии со стороны Украины о неиспользовании этого маршрута в военных целях, Россия возобновляет свое участие в зерновой сделке.

Путин также отметил, что Москва готова безвозмездно предоставить значительные объемы зерновых беднейшим странам в качестве гуманитарной помощи.

Также стороны обсудили предстоящий саммит G20 («большая двадцатка») на Бали. Путин дал высокую оценку работе индонезийского председательства в G20 «по укреплению энергетической и продовольственной безопасности, осуществлению сбалансированного энергетического перехода и цифровой трансформации глобальной экономики, а также совершенствованию системы здравоохранения».

«В развитие договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Индонезии в Россию в июне 2022 года, затронуты некоторые актуальные вопросы успешно развивающегося двустороннего сотрудничества», — сообщили в Кремле.

Лидеры подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее наращивание взаимовыгодных связей в различных областях.

О возобновлении Россией своего участия в черноморской зерновой инициативе стало известно ранее в среду. Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций (ООН) Линда Томас-Гринфилд заявила, что рада возобновлению участия России в зерновой сделке.

Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке 29 октября после атаки украинской армии на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. В Минобороны РФ тогда подчеркнули, что Киев совершил атаку на корабли, которые обеспечивают безопасность зернового коридора в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

Саммит G20 пройдет в Индонезии на острове Бали 15–16 ноября. 27 октября Путин не исключил, что поедет на саммит «большой двадцатки», и обещал подумать на этот счет.