Российские войска уничтожили 105 украинских военных в Херсонской области на николаево-криворожском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в среду, 2 ноября.

«В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции. Потери ВСУ составили 105 военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, семь единиц автомобильной техники, радиолокационная станция наведения и целеуказания зенитного ракетного комплекса С-300», — заявил Конашенков.

Также в Харьковской области был поражен взвод РСЗО «Ураган» и сбит украинский с МиГ-29.

В этот же день в Минобороны рассказали, что российские расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С19 «Мста-С» Западного военного округа (ЗВО) уничтожили закрытые огневые позиции артиллерии украинских вооруженных формирований в зоне спецоперации.

Ранее, 1 сентября, сообщалось, что российские войска уничтожили огневой взвод американских гаубиц М777 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Авдеевки Херсонской области.

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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