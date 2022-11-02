В США поприветствовали возобновление участия России в зерновой сделке

Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций (ООН) Линда Томас-Гринфилд заявила 2 ноября, что рада возобновлению участия России в зерновой сделке.

«[Сделка] обеспечивает мир необходимым продовольствием», — сказала она телеканалу CNN, отметив, что исходя из этого факта рада «возрождению сделки».

Ранее в среду официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Россия возобновляет свое участие в черноморской зерновой инициативе. Он указал, что Москве предоставили достаточные гарантии по продуктовой сделке. Украина, в частности, заверила, что гуманитарный коридор будет использоваться только по назначению.

Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке 29 октября после атаки украинской армии на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

В Минобороны РФ тогда подчеркнули, что Киев совершил атаку на корабли, которые обеспечивают безопасность зернового коридора в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.