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Бербок назвала причину возвращения России к зерновой сделке

Бербок: возвращение России к зерновой сделке — это следствие международной солидарности
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок 2 ноября заявила, что возвращению России к зерновой сделке способствовала сплоченность мирового сообщества.

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«Это свидетельство того, как важно, чтобы те, кто верит в международный порядок — мы, европейцы, многие государства Африки, Азии, Латинской Америки и, конечно же, Организация Объединенных Наций, — стояли вместе в эти трудные времена и не поддавались шантажу со стороны России», — сказала она в интервью телеканалу Welt.

Россия 29 октября приостановила участие в сделке после атаки украинской армии на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. В ООН, НАТО, ЕС призвали Москву вернуться к соблюдению соглашений. К переговорам по возобновлению сделки подключилась Турция.

2 ноября Российская Федерация объявила о возобновлении участия в зерновой сделке. По данным Минобороны России, Москве предоставили достаточные гарантии по продуктовой сделке. Украина, в частности, заверила, что гуманитарный коридор будет использоваться только по назначению.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 2 ноября отметил, что договоренность была достигнута по итогам его переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а также разговора министров обороны двух стран Хулуси Акара и Сергея Шойгу.

Сенатор Совфеда Сергей Цеков в беседе с «Известиями» указал на важность возобновления участия России в зерновой сделке, особенно для бедных стран.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация заключила соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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