Ледяная масса повредила мост в Иркутской области

Движение через понтонный мост закрыли в селе Верхоленск в Иркутской области. Причиной стало повреждение переправы ледяной массой.

По данным правительства региона, мост на дороге Верхоленск – Магдан оказался сорван, повреждена ряжевая опора. На переправе осуществляются восстановительные работы, установлены соответствующие временные дорожные знаки и аншлаги. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Для автомобилистов организован временный объезд. Также ведется постоянный контроль за состоянием моста.

1 ноября в Селемджинском районе Амурской области мост пострадал в результате проезда грузовика. Восстановлением переправы занялось золотодобывающее предприятие. Объездной путь организован вброд для техники высокой проходимости.