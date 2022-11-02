Ледяная масса повредила мост в Иркутской области
Движение через понтонный мост закрыли в селе Верхоленск в Иркутской области. Причиной стало повреждение переправы ледяной массой.
По данным правительства региона, мост на дороге Верхоленск – Магдан оказался сорван, повреждена ряжевая опора. На переправе осуществляются восстановительные работы, установлены соответствующие временные дорожные знаки и аншлаги. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Для автомобилистов организован временный объезд. Также ведется постоянный контроль за состоянием моста.
1 ноября в Селемджинском районе Амурской области мост пострадал в результате проезда грузовика. Восстановлением переправы занялось золотодобывающее предприятие. Объездной путь организован вброд для техники высокой проходимости.