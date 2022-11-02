Премьер-министр Дании Фредериксен подала в отставку

Премьер-министр Дании и лидер социал-демократов Метте Фредериксен после выборов в парламент подала королеве Маргрете II заявление об отставке. Об этом в среду, 2 ноября, сообщило агентство Reuters.

«Премьер-министр Дании от социал-демократов Метте Фредериксен, которая с небольшим перевесом одержала победу на всеобщих выборах во вторник, заявила, что в среду подала прошение об отставке королеве и начнет изучать возможность создания коалиции среди политических сил», — пишет агентство.

Теперь представителям парламентских партий необходимо провести раунд переговоров, после чего будут сделаны выводы о формировании нового правительства, сказала политик на дебатах лидеров партий.

До и после выборов Фредериксен заявляла, что попробует сформировать правительство на основе широкой коалиции.

1 ноября в Дании прошли парламентские выборы. По итогам крупнейшей партией в парламенте стала социал-демократическая партия. Фредериксен, которая также возглавляет «красный блок» левоцентристских партий, получила 90 мандатов из 179. При этом у правоцентристской коалиции их 73, у Умеренной партии — 16.