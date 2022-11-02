Бухгалтера будут судить за присвоение 16 млн рублей в Якутии

В Якутии передано в суд уголовное дело в отношении бывшего бухгалтера отделения МВД в Булунском районе. Женщину обвиняют в присвоении более чем 16 млн рублей.

По версии следствия, экс-сотрудница необоснованно начисляла себе денежные средства из статей расходов, предусмотренных на выплату денежного довольствия сотрудникам. Хищения были совершены с января 2017 по август 2021 года. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемой был наложен арест. Уголовное дело было возбуждено по факту хищения чужого имущества, совершенного с использованием служебного положения в особо крупном размере.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в суд.

В октябре в Красноярском крае был вынесен приговор в отношении бухгалтера банка, которая похитила со счетов клиентов свыше 13 млн рублей. По данным следствия, женщина имела непосредственный допуск к банковской программе и дистанционно заказывала от имени клиентов выпуск банковских карт.