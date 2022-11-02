В Великобритании раскрыли секретный план действий властей на случай блэкаута

Правительство Великобритании подготовило секретный план на случай блэкаута — масштабного аварийного отключения электроэнергии. Об этом сообщила 1 ноября британская газета The Guardian, ознакомившись с документами.

Отмечается, что план был разработан на фоне растущих опасений относительно надежности энергоснабжения этой зимой. В наихудшем сценарии работа всех секторов, включая транспорт, продовольствие, водоснабжение, связь и энергетику, может быть «серьезно нарушена на срок до одной недели».

Разработанный на этот случай план получил название Yarrow («Тысячелистник»). Ему будут следовать, в случае если все помещения в стране без резервных генераторов лишатся электроэнергии зимой. Тогда по плану 60% спроса на электроэнергию будет удовлетворено со второго по седьмой день с момента отключений, а все 100%— через неделю.

Отмечается, что в это время власти будут уделять первоочередное внимание обеспечению продовольствием и водой детей и пожилых людей, а также социальных работников.

Также в наихудшем сценарии, изложенном в плане, будут работать только два аналоговых радио, на которых будет вещать Би-би-си.

«Правительство не хочет какой-либо огласки по поводу Yarrow, поскольку они не хотят, чтобы его связывали с Украиной, энергоснабжением и стоимостью жизни. Но нам нужно думать о том, как мы можем помочь людям, заранее. Тот факт, что они говорят об этом сейчас, означает, что они действительно обеспокоены тем, что это может произойти», — сообщил изданию осведомленный источник.

1 ноября газета Financial Times сообщила, что компания National Grid, оператор единой британской энергосистемы, предупредила о двукратном увеличении среднегодового счета домохозяйств за электричество в стране. По его данным, средний счет домохозяйств за электроэнергию в этом году составит £2500 ($2875). Годом ранее было не более £1277 ($1469).

28 октября газета The Daily Mirror со ссылкой на данные British Gas сообщила, что запасов газа в Великобритании осталось на девять дней использования.

17 октября стало известно, что правительство Великобритании заморозит тарифы на электричество и газ для домохозяйств только на семь месяцев, а не на два года, как было обещано ранее. С мая 2023 года власти будут помогать с оплатой счетов за электричество лишь тем, кто больше всего в этом нуждается.

27 августа издание Evening Standard дало нестандартные советы британцам по экономии электроэнергии. Газета рекомендовала законопатить окна и мыть посуду в тазике.

Великобритания и ряд других европейских стран столкнулась с ростом цен на энергоносители и продовольствие после введения санкций против России. Запад усилил санкционное давление на РФ в связи со спецоперацией по защите Донбасса. Однако введенные ограничения привели к серьезным последствиям для всей мировой экономики.

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