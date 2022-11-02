Политолог назвал потенциальную цель ударов КНДР на территории Японии

У КНДР нет желания запугивать Японию запусками ракет, единственной потенциальной целью Северной Кореи на японской территории может быть инфраструктура США. Такое мнение доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин высказал в среду, 2 ноября.

По словам эксперта, выражение Японией протеста относительно запусков ракет является стандартным ответом.

«Япония в случае любых действий северокорейской стороны, которые ей кажутся угрожающими, созывает разного рода заседания. Поскольку если говорить об ответных запусках, то у Японии пока такой возможности нет. При этом недавно японская сторона не исключила приобретения крылатых ракет морского базирования «Томагавк» у США. Но это может произойти не раньше 2026 года», — сказал Губин в беседе с Lenta.Ru.

Он высказал уверенность, что КНДР залпами своих ракет не преследует цели угрожать безопасности Японии, поскольку это государство само по себе не попадает в список возможных противников Северной Кореи. Япония воспринимается северокорейским руководством исключительно в привязке к Соединенным Штатам.

«На территории Японии располагаются американские военные, боевые корабли и авиабазы, которые в случае необходимости могут быть использованы против Северной Кореи. Поэтому именно американская военная инфраструктура может быть в случае такого конфликта целью, но не японская территория сама по себе. Никакой нужды запугивать простых японцев нет абсолютно», — подчеркнул политолог.

В отличие от ситуации, когда существовали всесторонние переговоры по северокорейскому ядерному вопросу, то есть фактически до 2006 года, сейчас Япония уже не является участником переговорного процесса и в вопросах урегулирования безопасности на северокорейском полуострове дистанцируется, сообщил Губин.

Также он напомнил, что администрация президента США Джо Байдена, в отличие от администрации экс-главы государства Дональда Трампа, никаких сигналов для диалога не высказывала. Напротив, вся деятельность Соединенных Штатов за последнее время свидетельствует о намерении американцев не только самим укрепиться в регионе, но и укрепить своих союзников: Японию, Республику Корею, Тайвань, а также сделать их более наступательными.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, заявил, комментируя сегодняшние пуски ракет КНДР, все стороны конфликта на Корейском полуострове должны избегать шагов, которые могли бы спровоцировать рост напряженности, сообщается на сайте kp.ru.

Северная Корея, как сообщили южнокорейские и японские СМИ, запустила около 100 артиллерийских снарядов по морской буферной зоне и не менее 17 баллистических ракет малой дальности в сторону Восточного моря, и одна из них пролетела за Северную ограничительную линию. Как заявили в Сеуле, это стало беспрецедентной провокацией со времен раздела Корейского полуострова, передает НСН. Позднее сообщалось, что КНДР запустила в сторону Желтого и Японского морей еще шесть ракет класса «земля – воздух».

Южная Корея выпустила три ракеты класса «воздух – земля» в сторону Пхеньяна в ответ на пуски КНДР, сообщает телеканал «Звезда».