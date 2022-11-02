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Захарова призвала Трасс ответить на сообщения об утечках из ее телефона

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Martyn Wheatley
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс рассказать про утечки со своего телефона. Захарова обратилась к Трасс в рамках своего выступления на медиафоруме «Развитие медиа в меняющемся мире» в среду, 2 ноября.

Она напомнила о том, что историю про утечки из телефона экс-премьера «раскрутили сами британские таблоиды».

По мнению Захаровой, молчание Трасс, вызывает множество вопросов. Она подчеркнула также, что необходима официальная реакция и со стороны британского правительства.

«На мой взгляд, должна быть какая-то реакция правительства Британии. У них есть кабинет министров, у них есть пресс-службы, у них есть спикеры. Я думаю, это достойный повод для того, чтобы появиться на публике и все-таки что-либо от себя сказать. Не в качестве утечек, которые ничего не стоят и только подтверждают всю эту информационную бесконечную махинацию, а от себя, по-честному рассказать, как обстоят дела на самом деле», — отметила она.

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Накануне, 1 ноября, стало известно, что бывший премьер-министр Великобритании могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену с тестом «всё сделано» буквально сразу после того, как произошли теракты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом сообщил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком.

В тот же день Захарова прокомментировала эту информацию, призвав британскую сторону отреагировать и ответить на вопрос, отправляла ли Трасс это сообщение Блинкену непосредственно после ЧП на газопроводах.

29 октября газета Daily Mail со ссылкой на источники сообщила, что российские хакеры якобы взломали мобильный телефон экс-премьера Великобритании Трасс летом 2022 года во время летней предвыборной гонки. Однако, как указал Дотком, сообщение, о котором идет речь, было обнаружено не во взломанном телефоне.

В конце сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были зафиксированы падение давления и утечка газа. Позже представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе трубопроводов в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва.

29 октября официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что представители Военно-морских сил (ВМС) Великобритании участвовали в подрыве «Северных потоков».

В тот же день политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» также не исключил, что к взрывам на «Северных потоках» могут быть причастны британские специалисты.

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