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Профессор ВШЭ оценила вероятность присоединения Сербии к санкциям против РФ

Профессор ВШЭ Энтина: Сербия вряд ли присоединится к антироссийским санкциям, несмотря на давление Запада
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dimitrios Karvountzis
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Сербия вряд ли изменит свою позицию и присоединится к антироссийским санкциям, несмотря на политическое давление Европы. Об этом 2 ноября «Известиям» заявила профессор ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина.

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Таким образом она прокомментировала новость газеты Welt о том, что Германия призывает Сербию сделать выбор между Евросоюзом (ЕС) и Россией.

Эксперт сообщила, что сотрудничество Белграда со странами — членами Евросоюза «значительно больше половины от всего объема экономического взаимодействия Сербии со всеми остальными странами мира».

«Это обуславливается исторически — все торгово-транспортные пути и двусторонние связи преимущественно формировались со странами Запада, в XIX и XX веках. Сербия ввиду географии интегрирована в те задачи, которые есть у Европы в целом и ЕС в частности», — сказала она.

При этом Сербия не вводит санкции против России, это обуславливается ее национальными интересами, отметила Энтина.

«Это помощь России по вопросу Косово и Метохии, энергетическое сотрудничество, а также массовая поддержка сербского населения, то есть электората, России как возрождающейся крупной державы. В этих условиях политическое руководство в Белграде вряд ли могло рассматривать введение санкций и все эти месяцы придерживается этой позиции. Я не вижу существенных угроз, чтобы Белград изменил свою позицию», — сказала она.

Профессор пояснила, что возможное требование Берлина к Белграду о присоединении к санкциям против РФ «не имеет никаких правовых оснований». При этом она подчеркнула, что позиция Сербии не должна помешать ведению переговоров о ее вступлении в ЕС.

«Потому что Сербия, ведя переговоры о вступлении в ЕС, пока не открыла тот блок глав, который связан с согласованием политики и вопросов, касающихся внешней безопасности, и пока что вольна делать всё, что ей заблагорассудится, в смысле ее внешней ориентации. Замораживать переговоры на основе того, что сербы не хотят вводить санкции в отношении России, означает подталкивать Белград в наши объятия, чего Брюссель точно делать не будет», — заключила Энтина.

В октябре президент Сербии Александр Вучич отметил, что страна не введет санкции против России, пока не возникнет угроза для страны. Он добавил, что Сербия ничего не должна России, но помнит, что в 2015 году РФ наложила вето на резолюцию о геноциде в Боснии и Герцеговине в Совбезе ООН.

В том же месяце глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала на прогресс Сербии в реформах на пути к вступлению в ЕС, но призвала придерживаться и внешней политики Брюсселя. Фон дер Ляйен подчеркнула, что страны ЕС разделяют общие ценности и следуют общим путем при принятии геополитических решений.

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