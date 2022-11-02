Политика канцлера ФРГ Олафа Шольца, которую он проводит в отношении России, является разрушительной для Германии. Таким образом, он справляется со своими обязанностями на руководящем посту хуже, чем президент РФ Владимир Путин, который заботится о своих гражданах. К такому выводу пришли 2 ноября читатели немецкого журнала Der Spiegel.

«Шольцу пора в отставку. Разве он уже не нанес Германии достаточно ущерба, присоединившись к экономической войне США против России? Вот [экс-канцлер ФРГ Ангела] Меркель знала, как вести дела с Путиным», — выразил мнение один из пользователей.

«Я считаю, что Путин намного лучше Шольца заботится о своем народе. Наше государство с таким огромным бюджетом должно кормить свой народ, а не закачивать миллиарды долларов в коррумпированную Украину», — добавил другой подписчик.

Еще один немец отметил, что жизнь в Германии стала невыносимой из-за принятых антироссийских санкций, тогда как российский лидер сделал все возможное, чтобы граждане РФ не почувствовали ущерба от рестрикций у себя дома.

«Шольцу нужно брать пример с Путина», — указал читатель.

«Кризисные времена выявляют настоящих лидеров. Проблемы становятся более серьезными, а Шольц слишком глуп, чтобы справиться с ними. Скажу честно, я не во всем согласен с Путиным, но я хотел бы такого сильного лидера для Германии», — подчеркнул другой комментатор.

Ранее, 1 ноября, премьер-министр Саксонии (федеральная земля Германии) Михаэль Кречмер заявил, что стремление ФРГ прекратить все связи с Россией является историческим беспамятством и неверным с геополитической точки зрения. Кречмер подчеркнул, что перспективы возобновления сотрудничества по энергопоставкам уничтожать нельзя. Кроме того, он отметил наличие острой необходимости в мирных инициативах относительно ситуации на Украине.

28 октября Шольц договорился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в ходе телефонных переговоров продолжить «давить» на Россию.

До этого, 6 октября, директор третьего европейского департамента МИД РФ отметил, что Москва допускает полный отказ Берлина от газа РФ в течение ближайших двух лет. Это, по его словам, приведет к экономическому кризису в Германии.

31 октября научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов заявил «Известиям», что недовольство немцев работой канцлера Шольца связано в том числе с энергокризисом и внешней политикой в отношении России. Как стало известно из соцопроса, более половины жителей Германии считают, что Шольц не справляется со своими обязанностями в качестве главы правительства.

Президент России Владимир Путин еще в апреле отмечал, что отказ ряда стран Запада от партнерства с РФ, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам: везде поднимаются цены, инфляция зашкаливает.