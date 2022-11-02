Двое рабочих погибли при возгорании битума в Армавире
Следственный комитет проводит проверку по факту гибели двух рабочих при воспламенении битума в Армавире (Краснодарский край). На предприятии изымают документацию.
Трагедия произошла утром 2 ноября. По данным правоохранительных органов, на территории компании произошло возгорание емкости с полимерно-модифицированным битумом. Предполагается, что воспламенение могло произойти во время производственных работ. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.
Смертельные травмы получили работники 29 и 44 лет.
Следователи проводят осмотр места происшествия. В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины происшествия. Также правоохранительные органы проверят соблюдение правил техники безопасности на предприятии.
В сентября рабочий погиб на стройке в поселке Каштак в Чите. Мужчина упал с большой высоты из-за несоблюдения требований охраны труда. По итогам проверки следственный комитет возбудил уголовное дело.