Двое рабочих погибли при возгорании битума в Армавире

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели двух рабочих при воспламенении битума в Армавире (Краснодарский край). На предприятии изымают документацию.

Трагедия произошла утром 2 ноября. По данным правоохранительных органов, на территории компании произошло возгорание емкости с полимерно-модифицированным битумом. Предполагается, что воспламенение могло произойти во время производственных работ. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.

Смертельные травмы получили работники 29 и 44 лет.

Следователи проводят осмотр места происшествия. В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины происшествия. Также правоохранительные органы проверят соблюдение правил техники безопасности на предприятии.

В сентября рабочий погиб на стройке в поселке Каштак в Чите. Мужчина упал с большой высоты из-за несоблюдения требований охраны труда. По итогам проверки следственный комитет возбудил уголовное дело.