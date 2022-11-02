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Заморозки до -15 градусов ожидают в Приморье в выходные

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Синоптики прогнозируют значительное похолодание в праздничные выходные в Приморском крае. Температура воздуха опустится до –15 градусов.

По данным Примгидромета, 4 ноября над регионом будет находиться холодная высотная ложбина. Слабый снег ожидается на севере Приморья. Температура воздуха опустится до –6…–11 градусов, в горных районах похолодает до –15 градусов. На побережье синоптики ожидают до –5 градусов. В дневные часы воздух прогреется до +2…+7 градусов, на севере будет до –5 градусов.

На территории Владивостока осадки не ожидаются. Температура воздуха составит +3…+6 градусов, пишет ИА PrimaMedia.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни циклон принесет дожди со снегом на территорию Камчатского края.

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