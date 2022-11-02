Сенатор Нарусова подтвердила наличие у Собчак израильского гражданства

Член Совета Федерации Людмила Нарусова в среду, 2 ноября, подтвердила «РИА Новости» наличие у ее дочери Ксении Собчак гражданства Израиля.

Сенатор заявила также, что у Собчак нет никакого статуса по уголовному делу о хищении и ее адвокаты обжалуют сам факт обыска.

Она добавила также, что ее дочь скоро вернется в Россию.

26 октября источник «Известий» сообщил, что Собчак покинула Россию по израильскому паспорту, перейдя границу Белоруссии и Литвы пешком.

В тот же день в загородном доме журналистки прошли обыски по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, по которому она на тот момент являлась подозреваемой.

28 октября сообщалось, что Собчак сменили статус подозреваемой на свидетеля.

По данному делу также проходит ее коммерческий директор Кирилл Суханов. Он был задержан 25 октября в Москве и доставлен в Главное следственное управление ГУ МВД по столице. Тверской суд Москвы арестовал Суханова до 24 декабря. Он обвиняется по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере»).

По его делу также задержали бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского. По версии следствия, Суханов и Романовский хотели получить от главы «Ростеха» крупную сумму за удаление порочащих сведений в Telegram-канале «Тушите свет». Романовский также заключен под арест.