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Сенатор Нарусова подтвердила наличие у Собчак израильского гражданства

Сенатор Нарусова подтвердила наличие у Ксении Собчак гражданства Израиля
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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Член Совета Федерации Людмила Нарусова в среду, 2 ноября, подтвердила «РИА Новости» наличие у ее дочери Ксении Собчак гражданства Израиля.

Сенатор заявила также, что у Собчак нет никакого статуса по уголовному делу о хищении и ее адвокаты обжалуют сам факт обыска.

Она добавила также, что ее дочь скоро вернется в Россию.

26 октября источник «Известий» сообщил, что Собчак покинула Россию по израильскому паспорту, перейдя границу Белоруссии и Литвы пешком.

В тот же день в загородном доме журналистки прошли обыски по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, по которому она на тот момент являлась подозреваемой.

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28 октября сообщалось, что Собчак сменили статус подозреваемой на свидетеля.

По данному делу также проходит ее коммерческий директор Кирилл Суханов. Он был задержан 25 октября в Москве и доставлен в Главное следственное управление ГУ МВД по столице. Тверской суд Москвы арестовал Суханова до 24 декабря. Он обвиняется по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере»).

По его делу также задержали бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского. По версии следствия, Суханов и Романовский хотели получить от главы «Ростеха» крупную сумму за удаление порочащих сведений в Telegram-канале «Тушите свет». Романовский также заключен под арест.

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