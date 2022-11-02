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Навигацию маломерных судов закроют на юге Сахалина 15 ноября

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Сезон навигации маломерных судов на юге Сахалина будет завершен 15 ноября. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на региональное управление МЧС.

По данным отделения ГИМС, сроки навигации утверждены постановлением правительства об утверждении правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах. На большинстве участков навигация продолжается до 15 ноября. Лишь на несудоходных водных объектах сезон проходит после спада паводковых вод и до ледостава.

Ранее сообщалось, что в Камчатском крае навигация маломерных судов полностью завершилась 1 ноября. Запрет выхода на воду начал действовать в Петропавловске-Камчатском, Вилючинском округе, Алеутском, Быстринском, Елизовском, Мильковском, Соболевском, Тигильском, Усть-Камчатском районах и в Палане. С 15 октября навигацию закрыли на севере полуострова.

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