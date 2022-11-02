В ООН поприветствовали возвращение России к участию в зерновой сделке

Организация Объединенных Наций приветствует возвращение России к зерновой сделке. Об этом 2 ноября заявил координатор ООН по черноморской зерновой инициативе Амир Абдулла.

«Приветствую возвращение Российской Федерации к реализации черноморской зерновой инициативы <...> Благодарен за содействие Турции. С нетерпением жду возобновления работы со всеми сторонами инициативы», — написал Абдулла в Twitter.

Ранее в этот день Российская Федерация объявила о возобновлении участия в зерновой сделке. По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, Москве предоставили достаточные гарантии по продуктовой сделке. Украина, в частности, заверила, что гуманитарный коридор будет использоваться только по назначению.

Участие России в сделке было приостановлено 29 октября после атаки украинской армии на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Корабли обеспечивали безопасность «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

Западные страны, НАТО и ООН призвали Россию вернуться к выполнению соглашению. К переговорам с Москвой подключилась Анкара. В частности, 1 ноября президент России Владимир Путин поговорил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по ситуации с зерновой сделкой.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация заключила соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.