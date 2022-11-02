Братскую могилу передадут в федеральную собственность в Хабаровске

По требованию прокуратуры объект культурного наследия в Хабаровске передадут в федеральную собственность. Речь идет о братской могиле рабочих Хабаровского окружного арсенала, погибших в бою с японскими интервентами в 1920 году.

По данным правоохранительных органов, памятник истории был поставлен на государственную охрану еще в 2017 году. При этом право собственности на объект культурного наследия оформлено не было. Об этом сообщает ИА AmurMedia. Такая ситуация негативно сказывается на техническом состоянии объекта и может привести к утрате памятника.

Братская могила расположена на территории парка завода «Дальдизель». Она включена в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ. Прокуратура направили в Кировский районный суд исковое заявление об обязании территориального управления Росимущества зарегистрировать право федеральной собственности.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.