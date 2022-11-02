На бирже в Чикаго на фоне восстановления зернового коридора подешевела пшеница

Пшеница на бирже в Чикаго в США дешевеет почти на 6% после заявлений о возвращении России к участию в зерновой сделке и восстановлении работы зернового коридора. Об этом свидетельствуют 2 ноября данные торгов.

По состоянию на 13.52 мск декабрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже падал в цене на 5,9% — до $8,48 за бушель (36,51 л).

Ранее в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Россия возобновляет свое участие в черноморской зерновой инициативе. Он отметил, что Москве предоставили достаточные гарантии по данному вопросу. В частности, Украина заверила российскую сторону, что гуманитарный коридор будет использоваться только по назначению.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновой коридор восстановит свою деятельность — такая договоренность была достигнута по итогам его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ.

Днем ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что Киев должен предоставить гарантии неиспользования гуманитарного коридора и украинских портов для боевых действий против России. На этих условиях возможно обсуждать зерновую сделку.

Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке 29 октября после атаки украинской армии на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. В Минобороны РФ тогда подчеркнули, что Киев совершил атаку на корабли, которые обеспечивают безопасность «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.