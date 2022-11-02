Дождь со снегом пройдет на Камчатке из-за циклона

Охотоморский циклон приближается к берегам Камчатского края. В ближайшие сутки синоптики прогнозируют усиление ветра, а также дождь со снегом.

Согласно прогнозам, 3 ноября циклон будет оказывать влияние на юго-восток Камчатки. В дневные часы умеренный дождь со снегом ожидается в Петропавловске-Камчатском, Елизовском районе и Вилючинском округе. В ночные часы снег выпадет в горных районах, сообщает ИА KamchatkaMedia. Скорость ветра в прибрежных районах достигнет 20 м/с.

4 ноября действие циклона распространится на Алеутский округ, Олюторский и Усть-Камчатский районы. Местами ожидается умеренный дождь со снегом, скорость ветра составит 15 м/с. 5 ноября осадки сохранятся в Усть-Камчатском, Олюторском районах и Алеутском округе.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае температура воздуха в ближайшее время понизится на 10–15 градусов. При этом потепление в регионе вероятно во второй половине первой декады ноября.