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РКН попросил Scratch оставить в форме регистрации для россиян два пола

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Роскомнадзор (РКН) обратился к администрации образовательного интернет-сервиса Scratch с просьбой изменить набор данных, собираемых при регистрации российских пользователей, оставив только два варианта пола — мужской и женский. Об этом говорится 2 ноября в сообщении на сайте ведомства.

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Также администрация сервиса уведомлена об избыточности собираемых данных, так как в России мужчины и женщины имеют равные права, в том числе на получение образования.

Ранее образовательный сервис Scratch на этапе регистрации стал предлагать пользователям различные варианты выбора пола.

28 октября сообщалось, что законопроекты о запрете ЛГБТ-пропаганды и о наказании за его невыполнение Госдума может принять в окончательном чтении до конца года. Как рассказал «Известиям» глава комитета нижней палаты по информационной политике Александр Хинштейн, ко второму чтению в документы могут внести ужесточающие наказание поправки.

Законопроект, согласно которому предлагается полностью запретить распространение информации, которая является пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, внесли в Госдуму в июле.

7 июля законодательное собрание Севастополя внесло в Государственную думу законопроект о штрафах до 500 тыс. рублей для граждан и до 10 млн рублей для юрлиц за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

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