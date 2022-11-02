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Российские войска поразили взвод украинских РСЗО «Ураган» под Харьковом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российские войска поразили взвод реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» украинских войск в Харьковской области. Об этом заявил 2 ноября на брифинге официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение взводу реактивных систем залпового огня «Ураган» ВСУ в районе населенного пункта Малые Проходы Харьковской области», — рассказал он.

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Генерал-лейтенант добавил, что также был поражен пункт управления 15-го полка нацгвардии Украины в районе населенного пункта Кировск Донецкой Народной Республики (ДНР).

Ранее в среду в Минобороны рассказали, что российские расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С19 «Мста-С» Западного военного округа (ЗВО) уничтожили закрытые огневые позиции артиллерии украинских вооруженных формирований в зоне спецоперации.

1 сентября в ведомстве сообщили, что российские войска уничтожили огневой взвод американских гаубиц М777 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Авдеевки Херсонской области.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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