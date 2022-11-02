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Зеленский назвал основную ошибку Украины за 30 лет независимости

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Фото: TASS/SvenSimon
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За 30 лет своей независимости Украина не смогла построить сильную систему собственной безопасности и это главная ошибка, допущенная властями страны, заявил 2 ноября президент Украины Владимир Зеленский в беседе с Česká televize.

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«Мы в течение последних 30 лет независимости не строили сильной системы безопасности, потому что мы не ожидали от них (России. — Ред.) настолько агрессивных шагов. Это была самая большая ошибка нашей страны, украинской политики», — отметил политик.

Ранее, 25 октября, Зеленский заявил о том, что Киев надеется на поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) из Италии и других стран. По его словам, Украине «жизненно важна» противовоздушная оборона.

24 октября Зеленский раскритиковал Израиль за отказ от поставок стране систем ПВО. Ранее в тот же день глава минобороны Израиля Бени Ганц в ходе переговоров с украинским коллегой Алексеем Резниковым еще раз указал, что страна не будет поставлять вооружения Киеву.

20 октября газета The Washington Post сообщила, что Украине не хватает систем ПВО для обороны каждой части страны. По данным издания, большая часть украинских систем ПВО была создана еще в советское время и устарела.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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