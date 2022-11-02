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РФ представит послу доказательства причастности Лондона к атаке на Севастополь

МИД: Лондон скомпрометировал себя рьяным заявлением о непричастности к атаке на Черноморский фло
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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Россия предоставит британскому послу Деборе Броннерт доказательства причастности Лондона к атаке на Севастополь. Об этом 2 ноября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Будет вызван британский посол, которому будут предоставлены соответствующие материалы. Я вам обещаю, что эти же материалы, плюс–минус, но базовые материалы, которые будут переданы в качестве доказательства британской стороне, с ними также будет ознакомлена широкая общественность», — сказала она на брифинге.

Дипломат также отметила, что Лондон скомпрометировал себя, когда моментально заявил о своей непричастности к терактам в Севастополе.

Ранее в этот день Захарова сообщила, что Броннерт в ближайшее время будет вызвана в МИД РФ.

29 октября корабли Черноморского флота России отбили атаку дронов в акватории Севастопольской бухты. Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников. Он также сообщил, что атака на Севастополь осуществлялась под руководством британских специалистов, находящихся в городе Очакове Николаевской области Украины.

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После этого Захарова сообщила, что Россия прорабатывает ответ в связи с причастностью британских спецслужб к подготовке теракта в Севастополе. Она также напомнила, что российские военные располагают информацией о причастности спецслужб Великобритании к серии взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» в Балтийском море.

Кроме того, Россия приостановила свое участие в зерновой сделке после произошедшей атаки по кораблям Черноморского флота и гражданским судам в Севастополе. В Минобороны подчеркнули, что Киев атаковал корабли, которые обеспечивают безопасность «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

30 октября в посольстве России в Лондоне заявили, что теракты в Севастополе свидетельствуют о вовлеченности спецслужб Великобритании в конфликт на Украине. В дипмиссии подчеркнули, что ответственность за срыв зерновой сделки несут Киев и его «западные кураторы».

2 ноября Минобороны сообщило, что Россия возобновляет свое участие в черноморской зерновой инициативе, так как ей предоставили достаточные гарантии по продуктовой сделке. Украина, в частности, заверила, что гуманитарный коридор будет использоваться только по назначению.

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