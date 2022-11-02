Острое отравление конфетой зарегистрировано в Забайкалье

Роспотребнадзор зарегистрировал случай острого химического отравления в Забайкальском крае, причиной которого могла стать конфета неизвестного происхождения. На продукцию в магазине наложен арест.

Случай отравления произошел в селе Харагун Хилокского района. В ходе лабораторного исследования установлено, что в пробах конфет содержится краситель амарант (Е123), который не разрешен в производстве продуктов.

По данным специалистов, на упаковке конфет указано, что продукция произведена в Китае, а поставщиками являются две компании в Уссурийске и Владивостоке. При этом одна компания не находится по указанному адресу, а на месте второй компании — полуразрушенный барак. Об этом пишет ИА ChitaMedia.

При проверке магазина установлено, что на часть продукции нет сертификатов, по которым можно отследить происхождение конфет. Арест наложен на 14 партий весом 59,17 кг.