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Эрдоган подтвердил возобновление работы зернового коридора

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Фото: TASS/EPA/TOLGA BOZOGLU
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, 2 ноября, что договорился с Россией о возобновлении работы зернового коридора.

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По словам турецкого лидера, договоренность была достигнута по итогам его вчерашних переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а также разговора министров обороны двух стран Хулуси Акара и Сергея Шойгу, передает RT.

«Зерновой коридор восстановит свою деятельность с 12:00, как и был запланирован заранее», — сказал Эрдоган на заседании правящей партии в среду.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Россия возобновляет свое участие в черноморской зерновой инициативе, сообщает телеканал «Звезда».

По его словам, Москве предоставили достаточные гарантии по продуктовой сделке. Украина, в частности, заверила, что гуманитарный коридор будет использоваться только по назначению.

Конашенков добавил, что необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ удалось получить «благодаря участию международной организации, а также содействию Турции», передает НСН.

Накануне постоянный координатор ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле Амир Абдулла заявил, что движение сухогрузов с продовольствием в рамках черноморской зерновой инициативы может начаться в четверг, 3 ноября. По его мнению, экспорт зерна и продовольствия из украинских портов необходимо продолжать, сообщает телеканал «360». Движение грузов не запланировано на 2 ноября в рамках черноморской зерновой инициативы, отметил он, выразив надежду, что загруженные суда выйдут в море уже 3-го числа.

В тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что Киев должен предоставить гарантии неиспользования гуманитарного коридора и украинских портов для боевых действий против России. На этих условиях возможно обсуждать зерновую сделку.

Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке 29 октября после атаки украинской армии на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. В Минобороны РФ тогда подчеркнули, что Киев совершил атаку на корабли, которые обеспечивают безопасность «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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