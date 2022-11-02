В Калининграде назвали популизмом заявления Польши о строительстве забора на границе

Россия со своей стороны уже построила забор на границе с Польшей, а заявления Варшавы о строительстве своего ограждения являются популизмом. Об этом 2 ноября заявил руководитель пресс-службы Калининградской области Дмитрий Лысков.

«Забор этот уже существует, вернее, ограждение. Правда, существует оно с российской стороны, и всё это время польская сторона, по сути, была надежно защищена российскими пограничниками, российским забором. Потому возведение дополнительного выглядит, по меньшей мере, популизмом, и всё», — сказал он «РИА Новости».

Ранее, 2 ноября, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о начале строительства ограждения на границе с Калининградской областью России. Он пояснил, что решение связано с тем, что аэропорт Калининграда стал открыт для рейсов из Ближнего Востока и Африки.

Блащак отметил, что высота забора будет составлять 2,5 м, а ширина — 3 м. Забор будет состоять из трех рядов колючей проволоки. Министр указал, что на польской стороне будет установлен забор для защиты животных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что строительство забора является «делом поляков».

26 сентября стало известно, что в Финляндии тоже планируют построить забор в юго-восточной части границы с Россией в течение двух-трех лет. Отмечалось, что огородить планируют только 10–20% границы протяженностью 1,3 тыс. км. Таким образом, длина забора будет составлять от 130 до 260 км.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с «Известиями» назвал абсурдом планы Финляндии построить забор на границе с Россией. По его словам, власти страны своим следованием антироссийскому курсу и так отгородились от Москвы в плане двусторонних отношений, поэтому возведение ограждения ситуацию не изменит.