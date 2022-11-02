Четыре колеса лопнули у самолета Airbus при посадке в Иркутске

Четыре колеса лопнули у пассажирского самолета Airbus А-320-200 «Уральских авиалиний» во время посадки. Об этом сообщили 2 ноября в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) РФ.

Инцидент произошел в среду в аэропорту Иркутска.

«При посадке <...> Airbus А-320-200 авиакомпании «Уральские авиалинии» <...> произошло повреждение четырех пневматиков основных стоек шасси воздушного судна», — говорится в сообщении.

По предварительным данным ведомства, на борту самолета находились 82 пассажира и 6 членов экипажа. Жертв и пострадавших нет. Также не повреждено и само воздушное судно.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ. В настоящее время следователями и криминалистами СК РФ проводится осмотр места происшествия, воздушного судна. Также опрашиваются экипаж и пассажиры.

28 октября «Известия» узнали, что летевший из Алматы в Москву рейс SU9 FV6536 совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Борт приземлился с сигналом о течи гидрожидкости из двигателя. В результате инцидента никто не пострадал.