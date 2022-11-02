Погибшая пассажирка смятого грузовиком такси работала в крематории

Сестра пассажирки раздавленного грузовиком такси в Москве Анна Гусева 2 ноября рассказала о погибшей.

Она отметила, что ее сестра Евгения Леонова работала в крематории. Женщина отметила, что не знает, почему сестра выбрала поездку на такси, так как обычно ездила с водителем.

«Она по улице 1905 года ездит часто, потому что ее работа связана с кладбищами. В крематории работает, но назвать ее должность не могу. Она по Москве в принципе разъезжает в районе кладбищ. <...> Правда, мне кажется они с водителем ездят. Не знаю, почему на такси», — рассказала Гусева.

При этом женщина уточнила, что не могла дозвониться до сестры. Она подтвердила, что даты рождения ее родственницы и погибшей пассажирки совпадают.

Ранее сотрудники правоохранительных органов установили личность погибшей женщины — это 34-летняя Евгения Леонова.

ДТП возле дома № 11 на улице 1905 года произошло утром 2 ноября. Аварию спровоцировал грузовик Volvo. Он на высокой скорости въехал в машину такси и вжал ее в корпус автобуса.

В аварии погибли два человека — 30-летний водитель такси и его пассажирка, которая села в автомобиль за несколько секунд до столкновения.

Водитель фуры с места происшествия скрылся. Его личность уже установлена. 27-летний гражданин Белоруссии Вячеслав П. объявлен в розыск.