ФСБ заявила о предотвращении диверсии спецслужб Украины на линии электропередачи в Крыму

Диверсия украинских спецслужб предотвращена на объекте энергетической инфраструктуры в Крыму. Об этом 2 ноября заявили в ФСБ.

Подозреваемый задержан, им оказался украинский гражданин 1978 года рождения. Отмечается, что мужчина был завербован Службой безопасности Украины (СБУ).

У него изъяли три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию, а также схему расположения опор линии электропередач (ЛЭП) в одном из районов Крыма.

«По оценкам специалистов-энергетиков, в случае их повреждения без электроэнергии осталось бы более 5 тыс. потребителей, в том числе объекты социально значимой инфраструктуры полуострова», — сообщили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконный оборот взрывчатых веществ» и «Приготовление к диверсии».

В управлении ФСБ по региону добавили, что Киевский районный суд Симферополя арестовал подозреваемого на два месяца.

Спецслужбы ведут проверку мужчины на его причастность к другим преступлениям в РФ.

Ранее, 12 октября, в ФСБ заявили, что в Брянске был предотвращен теракт на транспортно-логистическом терминале. Тогда задержали гражданина Украины 1967 года рождения.