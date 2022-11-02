СМИ указали на открытие истинного лица США из-за отношения к Европе

Евросоюз (ЕС) начинает осознавать, что США не стесняются жертвовать своими союзниками ради достижения собственных геополитических целей. Тем самым США показали свою истинное лицо, пишет Global Times.

Как отмечают аналитики издания, сейчас Европа сталкивается с беспрецедентными экономическими трудностями. И связано это, в том числе, с присоединением к санкционным усилиям Вашингтона и «слепым следованием» стратегии США.

Так, в статье приводятся данные, согласно которым в октябре инфляция в Еврозоне достигла 10,7%, что является самым высоким месячный показателем с момента образования объединения.

«В таких условиях прагматичное экономическое сотрудничество с другими странами и регионами, а не полномасштабная конфронтация станет для Европы важнейшим способом, чтобы справиться с экономическим давлением», — говорится в статье.

Сложившая ситуация выгодна только США, и Европе придется это понять, отметили авторы статьи.

Ранее, 30 октября агентство «Синьхуа» опубликовало статью, в которой говорилось, что США превратили европейский кризис в «возможности Америки» и извлекли из этого выгоду, что вызвало негодование ЕС.

13 октября Global Times опубликовало другую статью, автор которой обратил внимание на то, что страны ЕС начинает всё сильнее беспокоить экономическая политика США. Об этом открыто начали говорить Германия и Франция, да и Евросоюз в целом, отметил автор статьи.

10 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Евросоюз лишился своего благополучия в результате своих же действий, благодаря собственной политической элите и многочисленной армии евробюрократов, действовавшей в интересах США.

Европа столкнулась с ростом цен на энергоносители и продовольствия после введения санкций против России на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение о проведении спецоперации было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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