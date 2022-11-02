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СФ одобрил закон об альтернативной службе в период мобилизации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Совет Федерации одобрил 2 ноября закон, регулирующий порядок прохождения альтернативной службы в период мобилизации.

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Документ вводит изменения в федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Он дополняется статьей о том, что лица, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных сил России (ВС РФ) в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить такую службу в указанных организациях.

При этом граждане, которые проходят альтернативную гражданскую службу в организациях, подведомственных органам исполнительной власти или органам местного самоуправления, в период мобилизации могут быть направлены для прохождения альтернативной гражданской службы на должностях гражданского персонала в ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований.

Также Совфед разрешил призывать на военную службу в рамках мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за некоторые тяжкие преступления, за исключением определенных их видов.

Законопроект с поправками в закон о мобилизации был принят Государственной думой в III чтении 27 октября.

В России 21 сентября была объявлена частичная мобилизация. Указ подписал президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации. По его словам, установленное задание о призыве 300 тыс. человек выполнено, оповещение граждан прекращено.

31 октября Путин сообщил, что частичная мобилизация в России завершена. Он отметил, что в данный момент 260 тыс. человек из числа мобилизованных не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку.

24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля обстановки в регионе. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля российский лидер подписал соответствующие указы.

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