Третью партию новых автобусов «ЛиАЗ» доставили в Оренбург

В Оренбург привезли уже третью по счету партию автобусов «ЛиАЗ». В автопарке города на данный момент есть 48 новых автобусов. До 11 ноября поступят еще 19.

По словам губернатора Дениса Паслера, чьи слова приводит «Урал56.Ру», в сфере пассажирского транспорта столицы региона есть две задачи: внедрение новой маршрутной сети и обновление подвижного состава. В их реализации региональное правительство оказывает содействие.

В этом году автобусный парк пополнится 67 современными машинами большой вместимости. В перспективе обновление парка продолжится. На закупку автобусов из бюджетов разных уровней выделено порядка 1 млрд рублей, пишет 56orb.ru.

Новый транспорт отвечает всем актуальным требованиям безопасности и комфорта. Так, эти автобусы низкопольные, оборудованы, в том числе для маломобильных пассажиров. Машины оснащены системой ГЛОНАСС, тахографами, терминалами безналичной оплаты проезда. Есть в салонах и система видеонаблюдения, отмечает РИА «Оренбуржье».

Пассажирские автобусы для Оренбурга делают в Московской области на Ликинском автобусном заводе. ЛиАЗ должен поставить в областной центр 67 новых автобусов яркого светло-зеленого цвета с гербом города и надписью «Оренбург — город, в котором хочется жить!».