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Москва расценила как эскалацию решение Норвегии повысить готовность армии

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Фото: Global Look Press/US Joint Staff
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Москва расценивает повышение готовности Вооруженных сил Норвегии как деструктивную эскалацию в евроатлантическом регионе и ответит на недружественные действия. Об этом 2 ноября заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что на территории Норвегии на постоянной основе появились иностранные военные базы, страна закупает современную военную технику и модернизирует инфраструктуру.

«Подобное развитие событий у российских границ мы расцениваем как сознательное следование Осло деструктивному курсу на эскалацию напряженности в евроарктическом регионе, окончательное разрушение российско-норвежских отношений», — сказала представитель МИДа.

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31 октября премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре предупредил, что вооруженные силы страны с 1 ноября повысят уровень готовности в связи с конфликтом на Украине. По его словам, ситуация вынуждает все страны НАТО быть более бдительными.

Норвежский премьер добавил, что целями армии являются сохранение мира и обеспечение безопасности, предотвращение конфликтов.

В тот же день в Нидерландах начались крупные военные учения НАТО Falcon Autumn. Три недели солдаты из Германии, Нидерландов, Польши и США будут готовиться к крупномасштабным воздушно-десантным операциям. Всего в учениях принимают участие 37 вертолетов и более 1 тыс. солдат.

30 октября в Европе завершились плановые учения по ядерному сдерживанию. Участие в учениях приняли 14 стран и около 60 военных самолетов. В НАТО отмечали, что учения не связаны с текущими событиями в мире.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти учения НАТО угрозой стабильности Европейского союза. Она отметила, что стартовавшие 17 октября учения НАТО по ядерному сдерживанию только создают дополнительную напряженность в нынешних условиях.

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