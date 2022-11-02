Внедорожник Aurus Komendant получил ОТТС для серийного производства

Aurus Komendant получил от Росстандарта разрешение на выпуск автомобиля, и теперь марка может приступить к его серийному производству. Об этом 2 ноября сообщила «Российская газета».

В начале 2022 года Росстандарт опубликовал одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для Aurus Komendant, в котором содержались технические характеристики российского премиум-внедорожника, сообщила газета. Однако документ был действителен лишь для одной партии тиражом 150 автомобилей. Новое одобрение типа транспортного средства позволит осуществить серийный выпуск «Коменданта».

Внедорожник построен на единой модульной платформе (ЕМП). Komendant сертифицирован в качестве «автомобиля специального назначения для защиты жизни и здоровья водителя и пассажиров».

Автомобиль оснащен той же гибридной силовой установкой с бензиновым турбомотором V8 (598 л.с. и 880 нм), что и седан Senat. Девятиступенчатый автомат российского производства и система полного привода аналогичны модели Senat, но у них другие калибровки, облегчающие передвижение по бездорожью.

Серийное производство машины запланировано на начало 2023 года.

29 сентября стало известно, что цены на модель Aurus Komendant, будут начинаться от 33,7 млн рублей. Клиентам предложат сразу максимальную комплектацию машины, с девятью вариантами цветов кузова, включая три новых, и семью вариантами интерьера, среди которых есть и двухцветные сочетания.