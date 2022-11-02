Жительница Приамурья отдала мошенникам около 2,2 млн рублей

В Амурской области возбуждено уголовное дело по факту дистанционного мошенничества в отношении 56-летней женщины. Потерпевшая перечислила на посторонние счета около 2,2 млн рублей.

По словам местной жительницы, 27 октября ей позвонила незнакомка, которая представилась сотрудницей службы безопасности банка. Она заявила, что кто-то якобы пытается оформить на имя амурчанки кредит. Кроме того, собеседница узнала номер банковской карты потерпевшей и количество денег на счете. Злоумышленница убедила женщину перевести сбережения на «безопасный счет». Девушка также заверила, что деньги будут возвращены государством, пишет ИА PriamurMedia.

Пострадавшая перечислила злоумышленникам 464 тыс. рублей. Затем женщина отправилась в банк и осуществила перевод через кассу на сумму 1,7 млн рублей. При этом амурчанка не обратила внимание, что «безопасные счета» были открыты в других банках.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае с начала 2022 года зарегистрировано больше 6,3 тыс. случаев интернет-мошенничества. Общий ущерб превысил 1,13 млрд рублей.