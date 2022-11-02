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Очевидцы рассказали о бегстве водителя грузовика после ДТП с такси

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Очевидцы рассказали в беседе с «Известиями» подробности о ДТП, произошедшем в Москве на улице 1905 года, в котором погибло два человека.

«Выходили с женой из метро. И тут раздался хлопок сильный. Она испугалась, что что-то взорвалось. И летели осколки с той стороны. Когда увидели, тут был шок от того, что машину не было даже между ними. Увидел, что машина сплющенная. Понятно было, что скорая уже не понадобиться никому. Надеялись, что там не было людей», — рассказал один из свидетелей ДТП.

Он также добавил, что не обратил внимание на то, сбегал ли водитель грузовика с места происшествия, однако в машине после аварии его уже не было.

ДТП на улице 1905 года в Москве. Главное

Другой очевидец, тем не менее, успел увидеть, как водитель грузовика в спешке покидает место ДТП.

«Услышал хлопок. Посмотрел, что КамАЗ въехал в автобус. И побежал посмотреть, чтобы как-то помочь может пассажирам автобуса. Потом увидел, что там не только автобус, что такси между фурой и автобусом зажата. По ходу, водитель КамАЗа заснул. Но он вышел и убежал. Молодой парень был, худой. Водитель(такси) погиб», — отметил он.

Сообщается, что удалось установить личность погибшей девушки, находившейся в такси в момент столкновения. «Известия» выяснили, что в момент происшествия на заднем сидении машины была 34-летняя Евгения Леонова.

Авария произошла утром 2 ноября в районе станции метро «Улица 1905 года». Грузовик наехал на машину такси, стоявшую за автобусом. Водитель грузовика сбежал с места ДТП. В результате автомобиль оказался буквально смят, погибли два человека — водитель и пассажир.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы. Прокуратура Центрального административного округа взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, ход процессуальной проверки и принятие по ее результатам процессуального решения.

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