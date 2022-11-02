Megogo начал возвращать пользователям из России деньги за подписку

Медиасервис Megogo начал возвращать пользователям из России денежные средства за подписку, замороженную после ухода онлайн-кинотеатра с российского рынка. Об этом сообщила 2 ноября пресс-служба Роспотребнадзора.

«Возврат денежных средств производится по тем банковским реквизитам, с которых потребители производили оплату услуги подписок на медиасервисе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее Роспотребнадзор сформировал ответ на поступившие жалобы от граждан и приступил к работе над подачей коллективного иска к ООО «Мегого». Сотрудники ведомства проанализировали более 200 обращений и установили, что ущерб гражданам составил от 2 тыс. до 5 тыс. рублей.

«В ходе оперативной проработки вопросов подачи иска от медиасервиса Megogo стала поступать информация об урегулировании претензий потребителей. В настоящее время на контроле в службе остается 10 обращений <...>, которым пока не возвращены денежные средства в связи с проблемами работы платежной инфраструктуры», — добавили в Роспотребнадзоре.

Megogo прекратил работу в России 2 марта. Гендиректор компании Виктор Чеканов сообщил, что работа была прекращена из-за отзыва франшизы основателем бренда.