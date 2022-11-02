Лаборатория по изучению африканской чумы свиней появится в Новосибирске

Реконструкцию здания ФГБУ «Новосибирская межобластная ветеринарная лаборатория» завершили в Дзержинском районе Новосибирска. В новом корпусе специалисты будут работать с возбудителями опасных заболеваний животных, в том числе африканской чумой свиней.

По данным региональной инспекции государственного строительного надзора, в лабораториях будут проводить санитарно-паразитологические исследования объектов окружающей среды, осуществлять санитарно-бактериологический контроль сырья, готовой продукции и вспомогательных материалов. На исследования будет поступать почва, сточные воды, смывы с технологического оборудования. Об этом сообщает VN.ru.

Также эксперты будут определять токсичность кормов.

Ранее сообщалось, что специалисты центра «Вектор» и Новосибирского института органической химии создали первое отечественное лекарство от оспы. Препарат отличается низкой токсичностью и низкой эффективной дозой. В массовое производство лекарство запустят в случае вспышки заболевания, но небольшое количество препарата поместят в госрезерв.