Установлена личность пассажирки смятого грузовиком такси в Москве

Правоохранители установили личность женщины, погибшей в центре Москвы в автомобиле такси, раздавленном грузовиком. Информация об этом 2 ноября поступила «Известиям.

Пассажиром такси была Евгения Леонова. Женщине было 34 года.

ДТП возле дома № 11 на улице 1905 года произошло утром в среду. Аварию спровоцировал грузовик Volvo. Он на высокой скорости въехал в машину такси и вжавл ее в корпус автобуса.

Как следует из видеозаписи аварии, пассажирка села в такси за несколько секунд до столкновения. Грузовик проскочил перекресток на красный свет.

В аварии погибли два человека — 30-летний водитель такси и его пассажирка.

Водитель фуры с места происшествия сбежал. Его личность уже установлена. 27-летний гражданин Белоруссии Вячеслав П. объявлен в розыск.

Автомобиль находится в собственности двух владельцев и используется для перевозок песка и щебня. За большегрузом числится более сотни штрафов на общую сумму 106,5 тыс. рублей, из них четыре неоплаченных в совокупном размере 14 тыс. рублей.

Расследование взяла на контроль прокуратура Центрального административного округа.