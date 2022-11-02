Власти Волгограда назвали причину крупной аварии в канализационном коллекторе

Причиной крупной аварии в канализационном коллекторе в Волгограде, в результате которой почти 200 тыс. человек остались без воды и отопления, а сточные воды залили несколько районов, стало то, что в 1970-е годы в коллекторе были установлены металлические конструкции, а не бетонные. Об этом заявили в Комитет по информационной политике Волгограда в среду, 2 ноября.

Во время расчистки места повреждения выяснилось, что канализационный коллектор на этом участке не соответствует данным топографической съемки, пишет РБК.

По данным городской администрации, металл, из которого были изготовлены трубы, не предназначен для таких сетей, передает RT.

«Установить причины такого исполнения не представляется возможным, так как данный коллектор выполнен в 70-е годы прошлого столетия», — заявили в комитете.

Ранее в этот день сообщалось, что в Волгограде в пойме реки Царицы проведут дезинфекцию. Обеззараживание территории проведут сотрудники Роспотребнадзора после того, как из-за прорыва канализационного коллектора в сквере имени Пахмутовой территорию затопили сточные воды с нечистотами. Специалисты обработают сквер, детскую железную дорогу и другие объекты, пишет REGNUM.

Чтобы не допустить вспышки инфекционных заболеваний, каждый день в городе уже контролируют качество питьевой воды, воды в Волге, в точках водозаборов, расположенных ниже по течению от места аварии. Воду проверяют и в разводящей сети города, и на социально значимых объектах. По заверениям специалистов, пока качество воды соответствует нормативам.

Канализационный коллектор прорвало в сквере имени Пахмутовой, на склоне поймы реки Царицы, в ночь на 28 октября. Нечистоты заполонили весь склон, парковку у музея «Россия — моя история», детскую железную дорогу и дошли до Волги.