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Пушков указал на «драматическое» ухудшение отношения к Китаю среди жителей США

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Фото: Global Look Press/Cfoto
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Отношение американцев к Китаю драматически изменилось на фоне массированной кампании Вашингтона по демонизации этой страны, заявил 2 ноября российский сенатор Алексей Пушков

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«В 2011 году 51% американцев имел хорошее представление о Китае, и только 36% — неблагоприятное. С тех пор ситуация изменилась: 82% сегодня в США плохо относятся к Китаю (хуже отношение только в Японии, Австралии и Швеции)», — написал в своем Telegram-канале Пушков.

При этом он отметил, что американский бизнес очень тесно связан с Китаем, и американцы не представляют, что произойдет, если США вступят в конфликт с Китаем из-за Тайваня.

«В этих условиях политическая линия Вашингтона останется жесткой ([президент США Джо] Байден называет это жесткой конкуренцией), но в прямом конфликте, как с Россией, США не заинтересованы. Посмотрим, удастся ли США пройти по тонкой грани между нарастающей враждебностью и открытым конфликтом», — подытожил сенатор.

Как сообщалось накануне, 1 ноября, США на фоне обострения напряженности в отношениях с Китаем намерены разместить до шести бомбардировщиков B-52, способных нести ядерное оружие, на авиабазу в северной Австралии.

Возможность развертывания дальних бомбардировщиков в Австралии посылает сигнал Пекину о способности Вашингтона задействовать в случае необходимости авиационную мощь, говорится в докладе ВВС США.

27 октября президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» отметил, что Запад в последние годы предпринял целый ряд шагов на обострение ситуации, в числе которых — провокации на Тайване.

По его словам, политика Запада отрицает суверенитет стран и народов, а также не ставит ни во что интересы других государств.

В тот же день минобороны КНР отметило, что продолжающиеся поставки вооружений Тайваню со стороны США могут привести только к росту напряженности и повышению риска возникновения конфликта в Тайваньском проливе.

22 октября Коммунистическая партия Китая по итогам XX съезда одобрила внесение в партийный устав положения о противодействии независимости Тайваня. Кроме того, Компартия внесла в устав задачу по преобразованию Народно-освободительной армии Китая в вооруженные силы передового мирового уровня.

В сентябре сообщалось, что Государственный департамент США одобрил возможную продажу Тайваню вооружений и услуг более чем на $1,1 млрд. Речь шла о продаже 60 противокорабельных ракет AGM-84K Harpoon Block II и «сопутствующего снаряжения» на сумму порядка $355 млн, а также 100 ракет класса «воздух – воздух» AIM-9X Block II Sidewinder на сумму порядка $85,6 млн.

Обострение ситуации вокруг Тайваня произошло после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит она назвала свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии.

Тайвань является частью Китая, но не находится под управлением Пекина. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.

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