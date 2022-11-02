Грузовик насмерть сбил мужчину на трассе в Псковской области

Мужчина погиб в результате наезда грузовика на трассе в Псковской области. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.

Авария произошла 2 ноября на трассе Р-23 Санкт-Петербург — Невель на территории Островского района. Водитель автомобиля IVECO допустил наезд на 40-летнего мужчину. Потерпевший скончался до прибытия скорой помощи, сообщает Псковское агентство информации.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, которые устанавливают точные обстоятельства наезда.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП с участием двух легковых автомобилей на трассе в Татарстане. Внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в машину Nissan. Два человека получили смертельные травмы.