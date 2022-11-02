В России на треть подорожал лизинг автомобилей

В связи с удорожанием автомобилей в России средняя стоимость финансовой аренды популярных моделей машин увеличилась на 33%. Об этом 2 ноября «Известиям» сообщили в компании «Газпромбанк Автолизинг».

По данным специалистов компании, если в январе–сентябре 2021 года средний чек по договорам лизинга составлял около 1,6 млн рублей, то в январе–сентябре текущего года уже 2,3 млн рублей.

В исследовании участвовали десять самых востребованных клиентами лизинговой компании моделей, актуальных для 2022 года: Lada Granta, Lada Largus, Geely Tugella, Geely Coolray, Haval Jolion, Renault Duster, Exeed VX, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Geely Atlas Pro.

Если в январе–сентябре 2021 года в ценовом диапазоне до миллиона рублей были представлены Lada Granta и Lada Largus, то в текущем году в сегменте до 1 млн рублей осталась только Lada Granta со средней стоимостью 876 тыс. рублей.

В сегмент «от миллиона до двух» вошли три модели: Lada Largus (1,35 млн рублей), Volkswagen Polo (1,61 млн рублей) и Hyundai Solaris (1,66 млн рублей). Все остальные модели выросли в цене до двух и более млн рублей — Renault Duster (2,04), Geely Coolray (2,18), Haval Jolion (2,4), Geely Atlas Pro (2,68), Geely Tugella (3,61).

Аналитики компании отметили, что стоимость моделей менялась по-разному. Например, Lada Granta выросла в цене на 31%, а Lada Largus — на 52%. Стоимость моделей других производителей увеличилась в пределах 30–39%. Исключение составил китайский кроссовер Geely Atlas Pro, который в 2021 году был самым дорогим из популярных моделей, а в 2022 году поднялся в цене всего на 14%.

12 октября компания «Газпромбанк Автолизинг» сообщила, что за девять месяцев текущего года доля переданных в лизинг автомобилей китайского производства увеличилась в России с 9,7 до 26,3%. Больше всего (на 20%) выросла доля автомобилей китайских марок в грузовом сегменте. Специалисты связали это с тем, что с российского рынка ушла «большая европейская семерка». У лизингополучателей в январе–сентябре 2022 года особенно были популярны марки Shacman (Shaanxi) — 10,3% от всех переданных клиентам грузовиков. На долю FAW пришлось 5,5% продаж, Howo — 3%.