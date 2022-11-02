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В Совфеде предложили вызвать Трасс на допрос по вопросу терактов на СП-1 и СП-2

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Фото: Global Look Press/Danish Defense Ministry
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Бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс необходимо пригласить на допрос в качестве свидетеля по делу о терактах, которые произошли на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Такую точку зрения 2 ноября высказал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

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«​​Более месяца назад Генпрокуратура РФ сообщила о возбуждении уголовного дела после повреждений газопроводов «​​Северный поток» по признакам международного терроризма. На днях МИД РФ обратил внимание на сообщения СМИ о том, что бывшая премьерша Британии Л. Трасс, особо не скрывавшая ни своей русофобии, ни желания прекратить снабжение ЕС газом через тот самый российский СП-1 и СП-2, сразу вслед за диверсией, разрушившей подводные нитки указанных магистральных газопроводов, направила сообщение в Вашингтон о том, что дело сделано (it's done)», — написал он в своем Telegram-канале.

Климов рассказал, что огромное число специалистов и экспертов по всему миру указали на то, что у спецслужб Соединенного Королевства была техническая возможность для проведения подобной операции, а это в свою очередь является поводом для того, чтобы допросить Трасс в качестве свидетеля.

Сенатор отметил, что и международное, и российское право позволяют это сделать.

«Как говориться, ничего личного. Но дело о теракте глобального значения должно быть раскрыто, а его виновные привлечены к ответственности», — подчеркнул политик.

Он также добавил, что истинным заказчиком терактов могли быть представители властей США, так как это соответствует их экономическим интересам в регионе.

«В этом смысле «лучшей» кандидатуры для диверсии, подорвавшей экономические возможности ЕС (главных конкурентов США и Британии в Европе), чем спецы с Туманного Альбиона подыскать трудно. Не удивлюсь, если окажется, что скоропостижная отставка мисс Трасс была ускорена и для того, чтобы отвести от прямых подозрений нынешних лондонских правителей», — резюмировал Климов.

Ранее, 1 ноября, вице-премьер России Александр Новак рассказал о том, что Россия приступила к изучению причин взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» (СП и СП-2). Пока официальных итогов расследования нет.

За день до этого, 31 октября, президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что «Газпром» допустили к обследованию места взрывов «Северных потоков». На месте разрушения были обнаружены две воронки — 3 м и 5 м глубиной, а также разрыв труб длиной в 259 м.

29 октября официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о том, что представители Военно-морских сил (ВМС) Великобритании участвовали в подрыве «Северных потоков».

В конце сентября на газопроводах СП и СП-2 были зафиксированы падение давления и утечка газа. Позже представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе трубопроводов в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Германия, Дания и Швеция создали совместную группу для расследования инцидентов, однако России тогда отказали в допуске к расследованию произошедшего.

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